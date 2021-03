Calcio: maglietta Ronaldo a ragazzo con patologia cardiaca

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - La Juventus ha donato una maglietta autografata da Cristiano Ronaldo ad un giovane paziente dell'ospedale Niguarda di Milano che purtroppo è affetto da una importante patologia cardiaca. Un pensiero, anzi un sorriso in bianco e nero, che è stato sicuramente gradito da Alessandro, grande tifoso della Juve.

"Malgrado il periodo emergenziale che stiamo vivendo tutti, siamo riusciti ad esaudire un piccolo, grande desiderio - spiega il dottor Roberto Pirola, medico del Cardiocenter, sostenuto dalla fondazione De Gasperis, in una nota - che era quello di un contatto di un giovane paziente del grande ospedale metropolitano con la Juventus. In tempo di Covid 19 è impossibile qualsiasi contatto fisico, ma il club ha inviato una maglietta autografata da Cristiano Ronaldo che è stata consegnata al ragazzo dalla madre, comprensibilmente commossa".

(ANSA).