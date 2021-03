Smog: centro Alessandria chiuso alle auto per altri 2 giorni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 MAR - Centro chiuso alle auto diesel Euro5 ancora per due giorni, ad Alessandria, per l'alto livello di concentrazione di Pm10 registrato nei giorni scorsi.

Le misure del protocollo antismog dureranno fino a venerdì compreso. Ad Alessandria, nelle ultime due settimane, il giorno con l'aria più irrespirabile è stato il 26 febbraio, con un picco di 114 microgrammi di polveri sottili per metro cubo, più del doppio del limite consentito (che è fissato a 50). Peggio solo Torino, lo stesso giorno, a quota 110. (ANSA).