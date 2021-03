Saluzzo tra i Carnevali storici premiati dal Mibact

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 04 MAR - C'è anche Saluzzo tra i Carnevali storici d'Italia premiati dal Mibact. La Fondazione Amleto Bertoni, istituita nel 1999 dalla città cuneese, è entrata per la prima volta nella lista che comprende 36 storiche realtà italiane organizzatrici di importanti eventi.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo - afferma la presidente della Fondazione, Carlotta Giordano - e di rappresentare la Regione Piemonte insieme a Chivasso, Ivrea e Santhià, in una classifica così prestigiosa. Ma siamo soprattutto orgogliosi di non aver lasciato il nostro territorio, i carristi, le maschere, le scuole, senza la festa del Carnevale nemmeno in questo 2021. Sono giunte in Fondazione tra gennaio e febbraio oltre 40 foto dalle case di cittadini, saluzzesi e non, 7 gruppi di carristi si sono cimentati in una gara fotografica e video, oltre 20 classi hanno partecipato a Coriandoli di Frutta e 20 oratori hanno partecipato al Carnevale degli Oratori, con la presenza anche del Comune di Benevagienna.

Sono stati consegnati 1.276 pacchetti contenenti caramelle-coriandoli-stelle filanti ai bambini delle scuole e 160 agli anziani della residenza per anziani Tapparelli".

(ANSA).