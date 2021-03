Musica: premio Mia Martini, sabato le audizioni a Torino

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Si svolgono sabato 6 marzo a Torino, presso la Scuola di musica Voice Art Academy, le audizioni dal vivo del Premio Mia Martini, giunto alla XXVII edizione, dedicato a una delle più grandi interpreti della musica italiana. Due le categorie in gara: 'Nuove proposte', riservata agli artisti dai 13 a 45 anni, e 'Una Voce per Mimì', dai 4 ai 12 anni, riservata ai piccoli. Una giuria competente selezionerà gli artisti nelle varie fasi, fino ad arrivare alla Finale che si terra a Bagnara Calabra (RC), paese natio di Mimì.

Agli ammessi al Premio attraverso l'audizione, di cui è responsabile la cantante e vocal Coach Silvia Elena Violino, farà seguito un percorso artistico: una vera e propria formazione che coinvolge i giovani talenti in una personale crescita artistica. L'evento come ogni anno sarà seguito da tv, radio, stampa e mezzi d'informazione. Oltre all'assegnazione del Premio Mia Martini, alla cui direzione artistica è stato riconfermato Franco Fasano, ci saranno delle borse di studio e dei premi speciali per gli artisti in gara. Informazioni sul sito www.premiomiamartini.it. (ANSA).