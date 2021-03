++ Cantonieri investiti da mezzo rifiuti,un morto e un ferito ++

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Un cantoniere della Città metropolitana di Torino è morto e un secondo è rimasto ferito in modo grave in un incidente sulla Provinciale 129, a Pinerolo (Torino). Secondo una prima ricostruzione, sono stati travolti da un mezzo compattatore di rifiuti mentre posizionavano cartellonistica e segnali stradali in via Buriasco. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri e i dirigenti del settore Viabilità della Città metropolitana, con altri colleghi dei cantonieri coinvolti.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sembra che i cantonieri fossero scesi dal furgone, nell'ambito della loro attività di sorveglianza stradale, quando un violento tamponamento li ha travolti. Rino Riceli, 45enne di Torre Pellice, è morto sul colpo; il collega 57enne è ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino, dove è stato trasportato dall'elisoccorso.

Quella di oggi pomeriggio è "l'ennesima tragedia che colpisce i nostri uomini impegnati sul territorio", commenta il vicesindaco metropolitano Marco Marocco. "Siamo tutti sconvolti e vicini alle loro famiglie", aggiunge subito dopo essere arrivato sul luogo dell'incidente, dove sono accorsi anche i dirigenti del settore viabilità ed i colleghi dei cantonieri coinvolti.

La sindaca metropolitana Chiara Appendino, il consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco e tutti i consiglieri metropolitani seguono in collegamento costante e hanno espresso il loro profondo cordoglio. (ANSA).