Toro rispetta quarantena Asl, non parte per Roma

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - In attesa dell'esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, il Torino non è partito per Roma, dove alle 18.30 è in programma la partita con la Lazio, anticipo della 25esima giornata di campionato. I granata rispettano infatti la quarantena disposta dall'Asl, dopo gli otto giocatori positivi, che scade alla mezzanotte di oggi. (ANSA).