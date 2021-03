Torino: Parco Valentino, aperto il bando per lo 'Chalet'

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - E' stato pubblicato, con scadenza il 30 marzo e base d'asta di 46 mila 600 euro, il bando per l'assegnazione dello 'Chalet', uno degli storici locali del parco del Valentino, a Torino, ormai chiusi da tempo. Per l'assessore comunale all'Urbanistica, Antonino Iaria, "si tratta di un altro passo importante, dopo i bandi per il 'Fluido' e la 'Rotonda', a cui siamo giunti grazie all'impegno di molte persone e delle istituzioni".

"Ora - aggiunge Iaria - lavoreremo con il Comitato di gestione del Parco per valutare quali eventi e iniziative dedicate alla cittadinanza potranno rilanciare il parco, nel rispetto, evidentemente, delle possibilità legate al contrasto alla pandemia". (ANSA).