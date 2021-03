Covid: Piemonte, 101 ricoverati in più, 1.609 positivi

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Cresce la pressione sugli ospedali del Piemonte, con 101 ricoverati in più rispetto a ieri. In terapia intensiva l'incremento di 5 pazienti porta il totale a 180, negli altri reparti +96 e totale a 2.139. Sul fronte dei contagi, sono 1.609 i nuovi casi, con l'esito di 23.240 tamponi; il tasso di positività scende al 6.9% rispetto all'8,3% di ieri.

La quota di asintomatici è pari al 39,4%. i guariti +877, il totale da inizio pandemia è di 227.211. I dati sono anticipati da Matteo Marnati, assessore regionale alla Ricerca applicata per l'emergenza Covid sul suo profilo Facebook. (ANSA).