Arte: collettiva di 21 gallerie del mondo, il tema è l'acqua

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Apre alla Galleria Franco Noero di Torino la mostra collettiva 'l'acqua', parte del progetto Galleries Curate: Rhe, che coinvolge 21 gallerie d'arte contemporanea internazionali. La mostra al piano terra di Casa Scaccabarozzi è visibile dall'esterno (prenotazione 011 88208).

La collettiva, realizzata in collaborazione con la Galleria Tucci Russo e la Rodeo Gallery, con sedi ad Atene e Londra, durerà fino all'8 maggio.

Le gallerie hanno cercato di affrontare insieme le nuove sfide della crisi globale che ha colpito artisti, personale e imprese. Galleries Curate: Rhe è il primo capitolo di questa collaborazione, una mostra e un sito web incentrati sul tema dell'acqua, che come la cultura non è mai statica ma sempre in movimento. Fino al 30 maggio saranno in tutto 21 le mostre presentate contemporaneamente sulla piattaforma online e negli spazi espositivi delle gallerie partecipanti.

Dopo la mostra inaugurale Rhe, Galleries Curate intende invitare nuovi partecipanti e aggiungere ulteriori capitoli per una conversazione globale sulle relazioni tematiche tra gallerie, artisti e pubblico. (ANSA).