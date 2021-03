Vandali al cimitero animali Alessandria, danneggiate lapidi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 MAR - Vandali al cimitero degli animali di Alessandria, dove ignoti hanno divelto lapidi, spaccato foto e imbrattato i muri con vernice spray. "Sono dei vigliacchi, abbiamo già fatto partire le denunce", dice l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini.

Ad essere stato preso di mira è il cosiddetto "cimiterino", dopo che nei giorni scorsi i vandali avevano danneggiato il cimitero urbano. "Il mio pensiero affettuoso è rivolto a tutti i volontari che con grande amore e dedizione accudiscono da sempre questo luogo 'sacro' e a tutti coloro che, in questa comunità, in tanti anni hanno seppellito il loro amato animale - commenta Barosini -. Abbiamo in programma la costruzione di un cimitero degli animali che abbia tutti i requisiti di legge, compresi i sistemi di sicurezza. Auspico di veder sanzionati pesantemente i vigliacchi che hanno causato questo scempio". (ANSA).