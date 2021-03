Sanità: nuove sonde ecografiche all'ospedale di Rivoli

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Sono state consegnate oggi all'ospedale di Rivoli due nuove sonde ecografiche wireless, donate dal Comune di Grugliasco per un valore di oltre novemila euro. Entrambe le sonde sono in grado di dialogare con il sistema informativo radiologico dell'Azienda sanitaria e sono facilmente trasportabili. Una sarà usata in Neurologia, l'altra in Rianimazione e in particolare al 'Picc Team', che si occupa di impianto di dispositivi venosi centrali.

L'uso di un sistema wireless semplifica l'approccio al paziente e agevola la sanificazione dello strumento, permettendo la diagnosi precoce al letto del malato ed evitando a chi ha difficoltà a muoversi il trasferimento presso altri ambulatori, con il risultato di ridurre anche il rischio di contagi da Covid-19.

"Ringrazio il Comune di Grugliasco - afferma il direttore generale dell'Asl To3, Franca Dall'Occo - per questa donazione, che rappresenta un supporto concreto per gli operatori e un miglioramento per i nostri pazienti. La raccolta fondi che ha portato all'acquisto delle due sonde è la testimonianza della sensibilità di tutta la comunità locale verso l'ospedale e la qualità dell'assistenza che esso offre al cittadino. Rappresenta inoltre un gesto tangibile di vicinanza nei confronti di medici e infermieri, che vedono in questo modo riconosciuti la dedizione e l'impegno quotidiano". (ANSA).