Sci: a Brignone superG val di Fassa, coppa a Lara Gut

(ANSA) - VAL DI FASSA (TRENTO), 28 FEB - L'azzurra Federica Brignone - 30 anni e 16/o successo in carriera - ha nettamente vinto il superG di cdm di Val di Fassa, recupero di quello cancellato per covid in Cina, con il tempo d 1.14.61.

E' la 101/a vittoria di una italiana in coppa del mondo.

Federica con 16 vittorie eguaglia così Deborah Compagnoni come azzurra più vincente di sempre.

Seconda in 1.15.20 la svizzera Lara Gut-Behrami che con una gara di anticipo ha così vinto la coppa del mondo di SuperG dopo aver conquistato a Cortina il titolo mondiale. (ANSA).