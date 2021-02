Compagnoni applaude Brignone'ora supera mio record vittorie'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Sono felicissima per Federica Brignone, merita davvero questa bellissima vittoria di oggi, avvenuta oltretutto in Italia; peccato che non sia riuscita a fare bene i Mondiali, ma lo sport è questo". Così Deborah Compagnoni, storica fuoriclasse azzurra dello sci, in una dichiarazione audio fatta pervenire all'ANSA tramite la sua manager Giulia Mancini, applaude Federica Brignone che con la vittoria nel SuperG in Val di Fassa l'ha raggiunta a quota 16 successi in Coppa del mondo.

"Questo bellissimo risultato darà a Federica molta fiducia - aggiunge Compagnoni -, ha raggiunto le mie 16 vittorie che lei supererà sicuramente e adesso davvero le auguro di organizzarsi bene per le prossime stagioni; ha davvero grandi possibilità per la Coppa del Mondo generale perchè Federica -conclude Compagnoni - ha molta esperienza e soprattutto è una delle poche polivalenti che ancora ci sono in coppa del mondo". (ANSA).