Vho fra i Borghi più belli, collina dove c'è pure il "mare"

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 FEB - La frazione di Vho nel comune di Tortona (Alessandria) è fra i "Borghi più belli d'Italia". Lo ha decretato il consiglio direttivo del club "I Borghi più belli d'Italia" accettando la richiesta presentata dal Comune, che varrà per gli anni 2021 e 2022.

Vho è a 210 metri sul livello del mare, in collina, subito sopra la città di Tortona. Esisteva un castello nel centro abitato circondato da un fossato che poi fu interrato nel 1930 e diede vita a uno stagno: questa pozza, che veniva utilizzata per fare il bucato e per gli animali, venne definita "il mare di Vho". E così viene chiamata ancora oggi. (ANSA).