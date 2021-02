'Soldi o ti danneggio auto',arrestato parcheggiatore abusivo

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Un parcheggiatore abusivo, segnalato più volte per i metodi violenti, è stato arrestato a Torino dai carabinieri per tentata estorsione. E' accaduto davanti all'ospedale infantile Regina Margherita. L'uomo, un 63enne di origini tunisine, aveva minacciato di danneggiare l'auto di una giovane donna, che di fronte alle sue richieste di denaro non si è fatta intimidire e ha richiamato l'attenzione dei carabinieri. Il parcheggiatore ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari dell'Arma. (ANSA).