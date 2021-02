Scontro tra camion e furgone, un morto sulla Torino-Milano

(ANSA) - CHIVASSO, 26 FEB - Incidente mortale questa mattina poco dopo le 10 sull'autostrada A4 Torino-Milano, all'altezza dello svincolo di Chivasso est. In uno scontro tra un camion e un furgone si è registrata una vittima, un autotrasportatore di 59 anni. Le operazioni di soccorso sono al momento in corso.

L'autostrada in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere l'intervento dei soccorritori e i rilievi da parte degli agenti della Polizia stradale di Novara.

La vittima era alla guida di un camion che è stato tamponato da un furgone Renault, condotto da una suora, sulla carreggiata in direzione Milano. Lo schianto è avvenuto poco prima di un cantiere stradale. La religiosa è rimasta ferita, non in maniera grave, mentre l'autista del camion è stato sbalzato fuori dalla cabina. Il mezzo ha poi terminato la propria corsa adagiato su un fianco. Inutili i soccorsi per il 59enne che è morto sul colpo. L'autostrada è stata riaperta dopo circa due ore. (ANSA).