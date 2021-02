Sauze d'Oulx, 25mila euro di contributi agli sci club

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Ammontano a 25 mila euro i contributi che il Comune di Sauze d'Oulx ha inserito a bilancio per gli Sci Club.

"La situazione legata all'emergenza Covid ci ha fortemente condizionato, ma non volevamo mancare a questo appuntamento a sostegno dei nostri giovani atleti e degli Sci Club che li seguono nella pratica sportiva - spiega il sindaco Mauro Meneguzzi -. Così proprio a fine anno siamo riusciti ad approvare una delibera ad hoc per individuare i criteri e requisiti per l'assegnazione dei contributi per l'incentivazione della pratica sportiva agonistica dello Sci Alpino e dello Snowboard, stagione invernale 2019/2020, quelli che vengono comunemente detti i contributi agli Sci Club".

I 25 mila euro sono stati ripartiti proporzionalmente in funzione della sommatoria tra gli atleti iscritti, dipendenti, allenatori e maestri di sci residenti. Il 70% del contributo viene destinato ai ragazzi atleti residenti a sostegno delle quote di iscrizione pagate, mentre il restante 30% di contributo resta a disposizione degli Sci Club a sostegno della propria attività istituzionale. (ANSA).