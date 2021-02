Meteo: ancora oltre 20 gradi ma alta pressione cede

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - L'anticipo di primavera è proseguito anche oggi in Piemonte con temperature massime sopra i 20 gradi, A Candoglia Toce (VCO) 21.3, a Castell'Alfero (Asti) 20.8, nel centro di Torino, alla stazione Arpa dei Giardini Reali, massima a 20.6. In generale tutta la settimana è stata caratterizzata da temperature sopra la media e dal trasporto di polveri desertiche, L'innevamento è scarso, per il periodo di fine febbraio, con neve di tipo primaverile al di sotto dei 2.200 metri di quota. Non ci sono state precipitazioni negli ultimi 15 giorni.

Qualche debole nevicata potrebbe tornare, sull'arco alpino compreso tra le Graie e la Marittime, tra sabato e domenica - spiega Arpa - per l'indebolimento dell'alta pressione e la discesa di una saccatura dalla Scandinavia. La quota neve è prevista in calo fino a 1.300-1.400 domenica, giornata in cui ci sarà però un miglioramento delle condizioni meteo con il ritorno dell'alta pressione. (ANSA).