Finisce con l'auto contro un palo, donna ferita ad Asti

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Spettacolare incidente, senza gravi conseguenze, questa mattina ad Asti. Coinvolte in corso Ivrea due auto, una Fiat 500 e una Fiat Grande Punto, entrambe dirette fuori città. Si sono scontrate per cause in corso di accertamento: la Grande Punto è finita in un fosso, la 500 contro un palo. Ad avere la peggio è stata la conducente di quest'ultima auto, trasportata in ospedale, ma non in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale. (ANSA).