Edilizia: morto Giuseppe Gilardi, fondò azienda costruzioni

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - L'imprenditoria torinese è in lutto per la morte di Giuseppe Gilardi, 87 anni. Storico costruttore torinese, negli anni Sessanta fondò la Costruzioni Generali Gilardi, oggi gestita dal figlio Alessandro, nominato nel maggio scorso Cavaliere del Lavoro.

A dare il "triste annuncio" della morte del fondatore dell'azienda, che oggi conta un centinaio di dipendenti, è la famiglia con un necrologio su La Stampa. Nata come impresa generale nelle costruzioni edili e nell'ingegneria civile, negli anni la Costruzioni Generali Gilardi si è specializzata nel settore commerciale, turistico, alberghiero e ospedaliero, nelle soluzioni abitative per l'area urbana, nel recupero ambientale, di aree abitative nonché nel restauro di edifici monumentali nei centri storici cittadini, nella realizzazione di impianti sportivi integrati e di capienza rilevante, opere ed istituti religiosi.

Tra le opere realizzate si può ricordare l'Allianz Stadium, ma anche l'ospedale di Candiolo e le ristrutturazioni, a Torino, della galleria San Federico e della Rinascente di via Lagrange.

All'estero ha partecipato, tra i vari lavori, alla costruzione dell'aeroporto di Bukoba, in Tanzania. (ANSA).