Covid: sindaco Re, probabile zona rossa sarà prorogata

(ANSA) - RE, 26 FEB - "Quasi sicuramente la zona rossa sarà prorogata. Nonostante la situazione si sia stabilizzata, i numeri sono ancora alti: occorre più tempo per uscirne". Così Massimo Patritti, sindaco di Re (VCO), paese di 760 abitanti della Valle Vigezzo, dalla scorsa settimana in zona rossa.

Al momento si tratta dell'unico comune piemontese a cui sono state applicate le misure anti Covid più rigide. "Non tocca a noi decidere sulla restrizioni - aggiunge il primo cittadino -, aspettiamo notizie dalla Regione, ma credo proprio che la zona rossa sarà prolungata di un'altra settimana".

Per un'altra settimana dovrebbero restare chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado di tutti i sette comuni della Valle Vigezzo, una laterale dell'Ossola. (ANSA).