Congo:a Boves ritratto famiglia Attanasio dipinto da artista

(ANSA) - CUNEO, 26 FEB - Anche la cittadina di Boves (Cuneo) ricorda Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo. Il legame è l'opera di un artista Angelo Ponti al quale la mamma del diplomatico, tramite la sorella, nell'estate scorsa aveva commissionato un quadro con il ritratto di famiglia. Attanasio avrebbe dovuto venire a Boves a Natale per ritirarlo. Lo scrive il Comune sulla pagina Facebook ufficiale dell'amministrazione.

Il pittore bovesano settantenne è specializzato in ritratti quasi fotografici, L'opera mostra l'ambasciatore italiano con la moglie e le tre figlie. "Oggi - conclude l'amministrazione - un pezzo di Luca è qui con noi, a Boves". (ANSA).