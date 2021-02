'Agriflor' anticipa primavera, domenica in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Con la primavera alle porte e temperature già miti, nuovo appuntamento domenica 28 febbraio, in piazza Vittorio Veneto, dalle 9 alle 18, con il mercatino 'AgriFlor'. Vi partecipano florovivaisti e produttori agroalimentari con le proposte per il giardinaggio e l'arredo 'verde' di casa, piante in vaso e da giardino, ornamentali, bonsai e piccoli frutti, aromatiche, piante perenni e annuali, con l'aggiunta di prodotti tipici dell'eccellenza agroalimentare piemontese, come formaggi, miele, liquori, farine e biscotti.

"Come sempre - spiegano gli organizzatori - sarà un'edizione in totale sicurezza, con il controllo delle temperature, ingressi scaglionati e contingentati e con la garanzia e il controllo del giusto distanziamento tra i banchi e tra le persone per evitare assembramenti anche minimi".

Le proposte di 'Flor' si possono scoprire suwww.eflor.it, "la prima piattaforma floreale italiana che mette in contatto tutti gli appassionati del verde, con gli esperti del settore e i florovivaisti".

Ad 'Agriflor' del 28 febbraio sarà presente un banco eflor dove poter ritirare le piante ordinate sulla piattaforma web.

