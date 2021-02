Torino: l'anagrafe da Eataly, inaugurato totem self service

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - L'anagrafe arriva anche da Eataly.

E' stato inaugurato questa mattina, nella sede dello store del Lingotto, un nuovo totem self service, l'undicesimo, per il rilascio di certificati anagrafici, nello specifico stato di famiglia, certificato di residenza, di nascita o altri documenti per il cui rilascio non è indispensabile presentarsi di persona agli sportelli.

Un sistema che sembra essere apprezzato dai torinesi che nel 2020 hanno chiesto 61 mila certificati, di cui 5.500 tramite i totem e 55.500 attraverso il portale Torino Facile. Altri 89 mila certificati anagrafici sono invece stati emessi da edicole (15 mila) e da studi di avvocati, notai, commercialisti, da università e dagli altri punti di 'anagrafe diffusa' (74 mila).

L'aumento dei punti di rilascio dei documenti, ricorda l'assessore Sergio Rolando, ha l'obiettivo "di assicurare una presenza diffusa del servizio sul territorio, costruendo una rete che possa integrare il lavoro degli sportelli anagrafici attivi nella sede centrale e nelle circoscrizioni". (ANSA).