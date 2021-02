Scivola col cane nel Po, donna salvata a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Il suo cane, un setter irlandese a pelo fulvo, è scivolato nel Po, a Torino, e nel tentativo di recuperarlo anche la proprietaria è caduta nel fiume. La corrente ha subito trasportato al largo la donna, 42 anni, tratta in salvo dall'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

E' accaduto all'interno del Parco del Mesino, nei pressi della ditta Musso di via Nietzsche. I primi a intervenire sono stati proprio i dipendenti di quest'ultima, poi un'amica della donna ha chiamato il servizio di emergenza. La 42enne è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice giallo all'ospedale San Giovanni Bosco. Il cane, in buone condizioni salute, è stato affidato all'amica della donna che aveva dato l'allarme. (ANSA).