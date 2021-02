Musei Reali Torino espongono S.Giovanni Battista Caravaggio

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - La Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino ospita, da oggi al 30 maggio, il San Giovanni Battista di Caravaggio. L'opera, di grande impatto emotivo, proviene dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma grazie ad uno scambio tra i due musei che ha portato nella capitale, per una mostra in corso a Palazzo Barberini fino al 5 aprile, la Passione di Cristo di Hans Memling.

Tra i santi più venerati dalla cristianità, San Battista viene ritratto da Caravaggio adolescente, a torso nudo, in tutta la sua carnalità e spaesamento, a cavallo, come sempre nel 'rivoluzionario' pittore, tra sacro e profano. "Non possiamo che leggere questa inaugurazione di oggi come un importante e per nulla scontato segno di ripartenza - dice la direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella - reso possibile anche dal sostegno della Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino e di Reale Mutua. Durante i mesi di lockdown non ci siamo comunque mai fermati e confidiamo che nelle prossime settimane i musei, che comunque in questi giorni stanno registrando un notevole e consapevole afflusso, possano aumentare le loro ore di apertura". (ANSA).