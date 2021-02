Incendi: fiamme in azienda Mondovì, vigili fuoco al lavoro

(ANSA) - MONDOVÌ (CUNEO), 25 FEB - Incendio questa mattina nello stabilimento della Cos.Pel e IMR Industrialesud di Mondovì (Cuneo). Ad andare a fuoco sono stati alcuni materiali di lavorazione della ditta, che tratta materie plastiche.

A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'azienda, ma ai vigili del fuoco sono arrivate numerose chiamate anche dai residenti della zona, preoccupati dalla colonna di fumo nero che si è alzata dallo stabilimento. I vigili del fuoco di Mondovì hanno lavorato alcune ore per mettere in sicurezza l'area. Non si registrato feriti. (ANSA).