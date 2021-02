Covid: Thermal Gate dell'Urmet presso la sede Api

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Il Thermal Gate, apparecchiatura di ultima generazione, presidierà la sede Api di Torino in via Pianezza per proteggere imprenditori e lavoratori da un possibile contagio Covid. L'apparecchio è stato donato dalla Urmet, azienda torinese specializzata in soluzioni per la sicurezza, la videocitofonia e l'automazione degli edifici.

Il Thermal Gate è un dispositivo per la rilevazione della temperatura corporea "all in one", in grado di visualizzare l'immagine ripresa da una telecamera integrata e posta su uno schermo 7", dotato di un sensore di temperatura ad alta precisione. Grazie alla funzione di "mask detection" il pannello può individuare anche la presenza o l'assenza della mascherina sul volto di un soggetto.

"grazie al Thermal Gate di Urmet possiamo prevenir eil Covid in maniera efficace", spiega Corrado Alberto, presidente Api Torino. "Urmet è una azienda storica fondata nel 1937, fortemente radicata a Torino ma ormai gruppo internazionale con una presenza in più di 100 paesi con 50 filiali. Abbiamo voluto mettere a disposizione dell'Api di Torino tutta la nostra esperienza ultradecennale nel campo della sicurezza. E' prioritario tutelare lavoratori e imprenditori", afferma Fiammetta Cometto, amministratore delegato di Urmet Group.

