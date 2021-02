Book Club, domani talk con Daria Bignardi sui social

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - La scrittrice Daria Bignardi sarà protagonista domani di Book Club, nuovo format d'intrattenimento a carattere culturale promosso da Fidenza Village su temi di attualità. L'incontro si terrà domani 26 febbraio alle 18:30 e sarà trasmesso in live streaming sui canali Instagram e Facebook di @FidenzaVillage. Daria Bignardi presenterà il suo libro "Oggi faccio Azzurro", intervistata da Sabrina Donadel, giornalista e conduttrice televisiva.

Curata da Fidenza Village e Simona Manfredi, la rassegna letteraria conferma l'impegno di Fidenza Village, parte della collezione The Bicester Village Shopping Collection, nella promozione di contenuti culturali da offrire ai propri ospiti che ne potranno godere anche da remoto. I salotti letterari di Book Club proseguiranno con cadenza mensile, più degli special talk pensati per occasioni particolari. Il mese di marzo prevederà infatti due appuntamenti dedicate alle donne. (ANSA).