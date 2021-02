Trasforma cantina in serra, arrestato coltivatore marijuana

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Aveva allestito in cantina una serra per la coltivazione della cannabis, attrezzata con lampade ad alto voltaggio per il controllo della temperatura e una ventola per l'aerazione. I carabinieri hanno arrestato a Torino un 43enne. Nella serra 'fai da te' sono state sequestrate 61 piante di marijuana, circa 3,2 chili di infiorescenze, 110 grammi della stessa sostanza essiccata e 200 grammi di hashish in dosi.

I militari dell'Arma sono risaliti all'uomo, ora ai domiciliari, dopo avere denunciato due giovani donne perché trovate in possesso di hashish e marijuana. (ANSA).