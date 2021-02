Piemonte che spettacolo, il cinema promuove il territorio

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Rilanciare il cinema, fermo a causa della pandemia, promuovendo il Piemonte, e il suo patrimonio culturale, con un progetto inedito. Si tratta del bando 'Ciak! Piemonte che Spettacolo' ideato da Fondazione Crt, Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Rivolto a registi e videomaker, il bando - aperto fino al 24 marzo - trasforma alcuni luoghi-simbolo d'arte e cultura del Piemonte in set cinematografici per dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo contemporaneo che verranno selezionati da un'apposita giuria. Entro maggio saranno pronte dieci opere; clip di 1 e 3 minuti, e cortometraggi per valorizzare e promuovere i luoghi e i talenti della creatività, catalizzando l'attenzione di un pubblico ampio ed eterogeneo attraverso il mercato nazionale e internazionale cinematografico e televisivo, i circuiti indipendenti, i festival. Il bando ha anche lo scopo di rafforzare le strategie di promozione turistica e di marketing territoriale del Piemonte, attraverso molteplici canali. (ANSA).