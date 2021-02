Meteo: caldo, neve perde 5-10 cm al giorno a quota 2000

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Con il forte rialzo termico degli ultimi giorni la neve in montagna si scioglie alla velocità di 5-10 centimetri al giorno, alla quota di 2.000-2.2.200 metri di altitudine. Al punto che la copertura è deficitaria per il periodo, nonostante le precipitazioni dell'inverno - ha rilevato Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - tranne che sulla parte settentrionale dell'arco alpino piemontese, sulle Alpi Marittime orientali e sulle Liguri. Sulle Graie l'altezza della neve è ormai ridotta a 5-60 cm, sulle Cozie 5-75.

Oggi in Piemonte massime oltre i 20 gradi in quasi tutte le aree di pianura e bassa collina: 22.1 a Mergozzo (Vco), 21. a Domodossola (Vco), 21.2 a Varallo Pombia (Novara), 21 ad Avigliana (Torino), 20.5 a Bra (Cuneo). Ai 4.560 metri della Capanna Margherita la massima è stata -6.8. (ANSA).