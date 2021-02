Covid: ricerca virus in acque reflue, accordo Smat-Arpa

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Accordo tra Smat e Arpa per il monitoraggio sulla presenza di tracce di Covid nelle acque reflue. I campioni prelevati presso il Centro di Risanamento ambientale di Castiglione Torinese e i depuratori di Collegno e Bardonecchia saranno trasferiti da Smat ad Arpa Piemonte che effettuerà le relative analisi presso il Centro regionale di Biologia molecolare, recentemente inaugurato a La Loggia. In questa struttura sono possibili "in tempi rapidi procedure analitiche validate e ottimizzate per il monitoraggio virologico su matrici ambientali". (ANSA).