Congo: studenti Ivrea depositano fiori in memoria vittime

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Studenti dell'istituto superiore 'Olivetti' di Ivrea (Torino), hanno deposto un mazzo di fiori in ricordo delle vittime dell'attentato in cui sono morti in Congo l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. La manifestazione all'ingresso della Compagnia carabinieri di Ivrea, davanti al monumento ai Caduti.

Nel rispetto delle misure anti Covid, i ragazzi sono stati ricevuti dal tenente colonnello Walter Giacomo Guida, dal comandante della Compagnia di Ivrea e dal presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Filippo Vecchio. (ANSA).