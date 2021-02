Vaccini: doppio dei convocati, tensione in Asl Torino

Momenti di tensione e assembramenti oggi pomeriggio in un centro vaccinale di Torino, in via Gorizia 114 dove si è radunato, per un "disguido informatico" sulla piattaforma di convocazione, il doppio delle persone previste dalle agende per la somministrazione delle dosi al personale scolastico. Con centinaia di persone in coda, è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. "Un caos totale che mi ha portato alla decisione di tornare, dopo ore e ore di attesa, a casa, senza aver fatto il vaccino", racconta un'insegnante.