Vaccini, al via campagna Esercito in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Sono iniziate oggi alla caserma "Alessandro Riberi", dove si trova il Poliambulatorio del Comando Militare Esercito Piemonte, le vaccinazioni a del personale delle Forze Armate di stanza in Piemonte. In tutto saranno oltre 4.700 i militari under 55 a ricevere il vaccino anti Covid AstraZeneca messo a disposizione dalla Regione Piemonte.

Nell'ottica di offrire il massimo supporto al Servizio Sanitario Nazionale per le attività di somministrazione del vaccino a favore della popolazione, la Difesa, e quindi l'Esercito, è inoltre disponibile a fornire un'aliquota di personale sanitario militare impiegata in specifici Presidi Vaccinali della Difesa ottenuti riconvertendo, qualora necessario e su richiesta delle ASL Regionali, i Drive Through della Difesa impegnati per effettuare i tamponi ed eventualmente utilizzando anche le caserme. (ANSA).