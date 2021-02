Spettacolo protesta: Carignano apre porte a lavoratori

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il Teatro Carignano di Torino ha aperto oggi pomeriggio le sue porte per ospitare la protesta dei Lavoratori e Lavoratrici dello Spettacolo che oggi hanno manifestato in 21 città per chiedere ristori, una riforma strutturale del settore e un tavolo permanente con i ministeri della Cultura, dello Sviluppo Economico e del Lavoro.

"Incassiamo con grande piacere la solidarietà dei lavoratori del Teatro Stabile - dice Elio Balbo, portavoce della categoria - lavoratori più tutelati di noi 'intermittenti' e senza alcuna garanzia di ristori e di ammortizzatori sociali. La nostra figura in Italia è dimenticata, in molti Paesi europei è legiferata. E' nella natura della cultura lavorare a progetto, a intermittenza. Questo non deve però voler dire che non valiamo come gli altri, che il nostro lavoro è di serie B, ecco perché è importantissimo un tavolo permanente immediato. Perché la pandemia ha solo portato allo scoperto un vuoto legislativo abnorme nel nostro Paese".

In piazza Carignano, per esprimere la loro vicinanza, erano presenti anche i lavoratori e gli artisti che stamani hanno partecipato alla manifestazione Cgil, Cisl e Uil. (ANSA).