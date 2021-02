Congo: sindaco Cuneo, sgomenti di fronte tragico attacco

(ANSA) - CUNEO, 23 FEB - Il Comune di Cuneo raccoglie l'invito del presidente Anci, Antonio Decaro, ed espone a mezz'asta le bandiere del Palazzo Municipale in segno di lutto per la brutale esecuzione del Congo in cui sono morti l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci.

"Ci associamo all'intenzione di tutti i rappresentanti delle istituzioni, manifestando insieme la nostra vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro cari in questo tragico attacco che ci ha lasciato tutti sgomenti e la nostra appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci erano leali servitori", commenta il sindaco Federico Borgna. (ANSA).