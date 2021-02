Appendino, poste basi per il rilancio del Valentino

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Dopo l'aggiudicazione definitiva del bando per la 'Rotonda' la prossima settimana verrà aperto quello per lo 'Chalet'. Ad annunciarlo la sindaca di Torino Chiara Appendino e l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria durante un sopralluogo al parco del Valentino. "Stiamo cercando di rilanciare il Valentino sotto più aspetti - spiega Appendino mentre visita l'ex 'Rotonda' -, la parte del verde e del parco e il recupero di alcuni luoghi che erano stati abbandonati perché l'apertura di uno spazio deve avvenire in sicurezza e rispettando tutte le regole".

Ricordando i diversi abusi edilizi nei locali del parco Appendino osserva: "il lavoro di ricognizione di tutti gli spazi, la definizione di quello che si può o non si può fare in una delibera con un indirizzo quadro ha fatto sì che oggi possiamo finalmente dire che abbiamo posto le basi per la riqualificazione e la restituzione del parco e dei suoi locali.

E' stata una scelta forse non di consenso - aggiunge la sindaca - ma questa amministrazione deve avere il coraggio di guardare oltre il proprio mandato".

Iaria ricorda che "prima della 'Rotonda' avevamo già assegnato il 'Fluido' e la prossima settimana partirà il bando per lo 'Chalet'. Stiamo andando avanti con la stessa metodologia che sta dando ottimi risultati". (ANSA).