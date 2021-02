Teatro: Filagna(Fials), tempi sono maturi per la riapertura

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - "Riaprire i teatri, e anche i cinema come ormai tutti hanno capito, non vuole dire solo aprire teatri e cinema ridando impiego alle migliaia di persone che vi lavorano, ma vuole dire ridare vita ad un immenso indotto, dai bar ai ristoranti, dai tassisti agli hotel, agli esercizi commerciali, alle associazioni. Fino ad arrivare alle casse dello Stato e molto altro". Lo sostiene Pierluigi Filagna, professore dell'orchestra del Teatro Regio di Torino e segretario Fials Torino che sul suo profilo facebook ha postato un diagramma intitolato Ecosistema Teatrale per dimostrare come la vita dei teatri si intreccia con tutta la società. Diagramma che Filagna ha inserito questa sera nell'urna sistemata davanti al Regio ente che oggi partecipa alla manifestazione di sensibilizzazione #facciamolcesulteatro.

"Se perdiamo i teatri - dice Filagna - perdiamo tutto questo, perdiamo la vita nelle nostre città. Credo che i tempi siano maturi per una riapertura, lo chiediamo noi maestranze, ma lo chiedono anche i dirigenti dei teatri italiani. Ci ha commosso il maestro Muti quando la settimana scorsa si è unito al nostro coro ribadendo, anche lui, la necessità e la possibilità di tornare in teatro e in sicurezza". (ANSA).