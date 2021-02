Smog: Torino, da domani scatta il blocco fino agli Euro 5

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Semaforo antismog arancione a Torino. Scattano da domani, e saranno in vigore fino a giovedì 25 febbraio, le misure antismog previste dal livello 1, attivo dopo 4 giorni consecutivi di superamento degli inquinanti della soglia di 50 µg/mü. Restano dunque fermi per tutto il giorno i veicoli a benzina, gpl e metano Euro 0 e i diesel fino agli Euro 2, mentre per i diesel Euro 3,4,5 e Benzina Euro 1 lo stop è dalle 8 alle 19. (ANSA).