Meteo: a metà settimana 20 gradi e zero termico a 3.500

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Anticipo di primavera nei prossimi giorni in Piemonte: l'alta pressione con aria afro-mediterranea farà salire le temperature massime oltre i 20 gradi in pianura e lo zero termico a 3.500 metri. Un rialzo termico che assottiglierà la neve in montagna, già deficitaria, rispetto alla media del periodo, sulle Alpi Cozie e Graie. A 2.000 metri lo spessore in alcuni casi si è già ridotto a 5 centimetri.

Il rialzo termico è visto con preoccupazione dal mondo agricolo. "L'aumento improvviso delle temperature risveglia la natura con piante e prati fioriti fuori stagione che confermano i cambiamenti climatici in atto con il moltiplicarsi di eventi estremi, dal gelo al caldo improvviso - fa notare la Coldiretti di Alessandria, che ha condotto un monitoraggio sugli effetti dell'anticipo di primavera.

"Le piante da frutto - sottolinea il presidente provinciale Mauro Bianco - hanno iniziato a fiorire in molte aree della provincia. L'andamento climatico può avere, infatti, l'effetto di ingannare le coltivazioni favorendo un risveglio anticipato che le rende poi particolarmente vulnerabili all'eventuale prossimo arrivo del gelo con danni incalcolabili, a partire dagli alberi da frutto. Se prima della fine dell'inverno ci sarà un brusco abbassamento della colonnina di mercurio al sotto dello zero - conclude Bianco - sarà inevitabile una moria di gemme con i raccolti compromessi". (ANSA).