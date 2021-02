Covid: Torino 'botellon' in serie, continua movida illegale

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Nel quartiere torinese di Vanchiglia continuano a ripetersi i 'botellòn', feste all'aperto a base di alcol. In spregio delle norme anti-Covid anche sabato sera c'è stato un assembramento di giovani nelle vie un tempo luogo di movida. Lo documenta una residente di piazza Santa Giulia, Anna Ferrari, conosciuta in quartiere come 'nonna Anna', che, sulla sua pagina Facebook, ha postato un video registrato sabato notte, commentando "E poi i contagi aumentano".

Nel filmato si vede una vera e propria discoteca a cielo aperto, con musica ad alto volume e balli senza distanziamento.

Sempre a Vanchiglia la scorsa settimana i residenti hanno filmato e segnalato quanto sta accadendo nell'area pedonale Cesare Balbo, alle spalle del centro sociale Askatasuna. Anche qui assembramenti e centinaia di persone che si sono ritrovate per bere e ascoltare musica. (ANSA).