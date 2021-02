Vaccini: Cirio, dosi a over 80 vuol dire salvare vite umane

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - La Regione Piemonte punta a vaccinare gli over 80 "nel giro di un mese", perché questo "vuol dire salvare vite umane". così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione dell'avvio in Piemonte della campagna per quella che definisce "la fascia d'età più fragile". In Piemonte gli over 80 sono 370mila: "circa 20 mila sono già stati vaccinati nelle case di riposo. Degli altri 350mila, 210 mila sono al momento le preadesioni - osserva Cirio -: contiamo di vaccinare tra i 10 e i 13 mila soggetti al giorno, per chiudere la vaccinazione degli over 80 entro il mese di marzo. (ANSA).