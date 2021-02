Torino: Appendino al cantiere ex Moi, quasi non sembra vero

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "A me quasi non sembra vero". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino, in visita questa mattina all'ex Moi dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un progetto di Social Housing. "Avevamo detto fin dall'inizio del nostro mandato - sottolinea la sindaca in un video condiviso sulla sua pagina Facebook - che risolvere questa situazione era una nostra priorità. Un luogo abbandonato a se stesso per anni dove si era alimentata una situazione di degrado e disagio, tanto per gli occupanti quanto per i residenti del quartiere, che non poteva più essere tollerata. E lo abbiamo fatto un anno prima del previsto".

"Le quattro palazzine sono state liberate - ricorda Appendino - costruendo un percorso, anche con chi le aveva occupate, di diritti e doveri. In questi mesi è partito il cantiere e a breve partirà la seconda fase, quella di ricostruzione", aggiunge la sindaca ricordando che "qui ci sarà un polo attrattivo in particolare per giovani e universitari che si inserirà in un'area che sta cambiando molto. Un'area di Torino - conclude - che cambierà volto e in cui verrà restituita dignità anche a questo spazio. Da qui risorge un quartiere e si chiude definitivamente una ferita aperta di Torino". (ANSA).