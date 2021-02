Si sente male scendendo dalla Bisalta, salvato ciaspolatore

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Il soccorso alpino ha da poco concluso il recupero di un escursionista alla Bisalta, nel comune di Peveragno (Cuneo). L'uomo faceva parte di una comitiva di ciaspolatori; in fase di discesa, ha mostrato segni di sfinimento che non gli consentivano di proseguire autonomamente.

Raggiunto da squadre a terra con gli sci e le pelli di foca, è stato trasportato in toboga fino a Meschie, dove ad attenderlo c'era un ambulanza, mentre i compagni sono stati riaccompagnati a piedi a valle. (ANSA).