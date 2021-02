Carosso, vaccini indispensabili per uscire dalla crisi

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "Il vaccino contro il Covid è sicuro e indispensabile per uscire al più presto dalla grave crisi sanitaria, sociale ed economica scoppiata un anno fa". Lo sostiene il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, in occasione della partenza ad Asti della campagna di vaccinazione per gli over 80.

Carosso ha sottolineato l'impegno della Regione per potenziare ulteriormente la campagna vaccinale, sia con personale proprio che con prestazioni aggiuntive e convenzioni con soggetti esterni. "Già nei prossimi giorni - spiega il vicepresidente della Regione - il personale del sistema sanitario andrà in aiuto delle Asl impegnate nelle vaccinazioni di forze dell'ordine. personale scolastico e over 80".

Ad Asti i primi over 80 vaccinati sono stati Laura Bosco di Chiusano d'Asti e Sergio Tirone, ex sindaco di Settime. (ANSA).