Carne putrefatta nel congelatore, chiusa macelleria a Torino

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Secchi contenenti trippa e manzo, a mollo nell'acqua, che emanavano odori nauseabondi, pesce privo di involucro e di etichettatura attestante la provenienza, resti di prodotti congelati in precedenza. Oltre ottanta chili di merce in cattivo stato di conservazione è stata sequestrata in una macelleria del quartiere San Salvario, a Torino. Denunciato il titolare, un 42enne di origine pakistane, nei confronti del quale sono state elevate sanzioni per quasi 8mila euro.

Il controllo è stato effettuato dalla polizia e dai vigili urbani, in collaborazione con l'Asl. La macelleria è stata chiusa. (ANSA).