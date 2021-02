Torino: Moderati e Lista Monviso per Lo Russo, PD acceleri

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Moderati e Lista Civica Monviso sostengono la candidatura di Stefano Lo Russo a sindaco di Torino per il centrosinistra e fanno un appello al PD di accelerare la scelta. "Non deve più perdere più un attimo e indicare il suo candidato a sindaco di Torino. Perché per vincere bisogna cominciare a correre senza lasciare ulteriore tempo all'avversario, in questo caso il candidato della destra Paolo Damilano che sta riempiendo la città di manifesti, come è logico che faccia".

L'appello è di Giacomo Portas, leader dei Moderati, e Mario Giaccone, capogruppo di Lista Civica Monviso in consiglio regionale, La scelta di Lo Russo "non è stata facile - dice Giaccone - perché dopo i due incontri pubblici di questi giorni che abbiamo organizzato con i 5 candidati, abbiamo capito che tutti loro sarebbero ottimi sindaci per questa città. Ma Lo Russo ci sembra quello più in grado di interpretare il non facile ruolo in questo momento".

Portas ribadisce il suo parere contrario alle primarie "ma questo è un particolare. Il Pd faccia come crede, ma sia che si voti a giugno sia a settembre, a noi non sembra ci sia più il tempo. Qui oggi sono rappresentati i 2/3 della coalizione alla quale dico che vorrei davvero vincere. Ma per farlo bisogna smettere di lasciare campo all'avversario e cominciare a correre. Sappiamo che il sindaco tocca al Pd, ed è a questo partito che ci rivolgiamo oggi perché non si sprechi più un minuto". (ANSA).