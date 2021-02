Alimentare: Miac, Cristina Allisiardi nuova direttrice

(ANSA) - CUNEO, 20 FEB - Cristina Allisiardi, già responsabile dell'Ufficio Project Managemet della Coldiretti Cuneo e responsabile della sede territoriale Inipa Nord-Ovest, ente di formazione promosso da Coldiretti, di Cuneo, è la nuova direttrice del Miac, il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo.

Subentra a Giovanni Battista Becotto, prossimo alla pensione.

"E' una nuova sfida che mi appresto ad affrontare con entusiasmo - commenta la nuova direttrice -. Questa è una fase di grandi cambiamenti volti ad incrementare la centralità di Miac e del Polo per l'Innovazione Agrifood nel sistema agroalimentare di Cuneo e del Piemonte, attraverso progettualità che hanno come obiettivo la promozione della competitività delle filiere e della collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni".

La neo direttrice, sottolinea il presidente Marcello Cavallo, "saprà dare un fattivo e propositivo contributo nel portare avanti gli impegni che ci attendono e che stiamo definendo attraverso la stesura del nuovo piano industriale per il triennio 2021/2023. Ringrazio Giovanni Becotto per l'impegno profuso in questi anni di intensa attività, che hanno permesso di raggiungere traguardi importanti". (ANSA).